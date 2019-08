Incendies dans le Gard : une trentaine de pompiers isérois viennent en renfort

Grenoble, France

27 sapeurs-pompiers de l'Isère sont partis, vendredi 2 août, pour le Gard afin de venir en renfort pour lutter contre les incendies autour de Générac dans le Gard. "Ils sont partis à bord de quatre camions feux de forêt", précise le SDIS. Ils resteront sur place au moins une semaine. Ces pompiers isérois sont partis en "colonne", accompagnés de pompiers de Haute-Savoie, et de la Loire, en tout ils sont une petite centaine.

Plus de 800 hectares ont brûlé depuis mardi

Vendredi, 530 pompiers et une centaine de gendarmes étaient mobilisés à travers tout le département du Gard, avec des renforts venus des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. Le pilote d'un bombardier d'eau a perdu la vie dans la chute de son appareil alors qu'il luttait contre les incendies. Christophe Castaner est attendu dans le Gard ce samedi. A Générac, plus de 800 hectares de bois, de garrigues et de vignes ont brûlé depuis mardi.