Incendies dans le Gard : "Urgent, urgent, urgent, que les gens prennent conscience de ne pas faire de feu"

Les Cévennes gardoises sont encore sous tension ce vendredi 8 juillet, après l'incendie qui a frappé le secteur de Bordezac la veille. Plus de 600 hectares de végétaux sont partis en fumée. La chaleur, le manque d'eau et le vent s'accumulent dans le Gard. C'est un terrible cocktail pour le risque incendies. "C'est désolant de voir partir ces Cévennes en fumée [...], une image apocalyptique". Ghislain Chassary, conseiller départemental du canton de Rousson, se dit très inquiet pour les jours qui viennent : "Ça fait 15 jours, 3 semaines, que tout le monde dit qu'on va passer un été dramatique. On n'a pas d'eau dans les rivières, et maintenant on a des feux partout".

"Malheureusement, craint encore Ghislain Chassaray, les chaleurs annoncées la semaine prochaine nous font encore craindre le pire. Le vent jusqu'à dimanche à plus de 85 km/h."

"Il est urgent, urgent, urgent, que les gens prennent conscience de ne pas faire de feu, de ne pas aller se promener dans les massifs, de ne pas faire de barbecue. Il faut protéger ces paysages, il faut protéger nos Cévennes." - Ghislain Chassary, conseiller départemental du canton de Rousson, sur France Bleu Gard Lozère

