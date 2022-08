La pluie est tombée sur le Jura, ce dimanche, ce qui a aidé les pompiers a lutter contre les incendies qui font rage depuis mardi. Les feux sont fixés, mais les habitants évacués ne peuvent pas encore rentrer chez eux. Plus de 1000 ha de végétation ont brûlé au total.

Incendies dans le Jura : les feux sont fixés, la pluie a aidé les pompiers, plus de 1000 ha brûlés

La pluie est-elle en train de sauver le Jura des flammes? Elle est en tout cas largement aidé les pompiers à lutter contre les différents incendies encore actifs près du lac de Vouglans, au sud du département. Tous les feux sont désormais fixés ce dimanche et les précipitations annoncées devraient encore permettre de reprendre le dessus sur la situation.

Risque de coulée de cendre et de boue

A Cernon et Vescles, 700 hectares de végétation sont partis en fumée depuis cinq jours et le début de ces incendies dans le Jura. Le feu, qui était déclaré fixé ce samedi matin, a ensuite repris. Il est de nouveau fixé ce dimanche. Un avion Dash a réalisé plusieurs largages de produit retardant. Pour autant, le feu n'est pas éteint. Le passage est donc réservé aux seuls résidents de Cernon.

Les habitants du hameau de Menouille à Cernon, qui ont été évacués, ne peuvent pas encore rentrer chez eux à cause du risque de coulée de cendre et de boue, que la pluie pourrait provoquer. 219 pompiers et 48 véhicules restent mobilisés sur ce secteur.

200 ha détruits à Montlainsia

A Montlainsia, le feu est lui aussi déclaré fixé. Il s'est déclaré ce samedi et a détruit 200 hectares brûlés. Il mobilise 60 pompiers et 12 engins de lutte contre les incendies.

A ces deux incendies, il faut ajouter celui de Cornod, qui n'est plus actif depuis plusieurs jours. Il a brûlé 160 de végétation. Au total plus de 1000 ha sont réduits en cendres.

Pendant ces cinq jours de lutte contre les flammes, les pompiers du Jura ont reçu l'aide précieuse de pompiers d'autres départements mais aussi des agriculteurs locaux, qui se sont relayés pour apporter des milliers de litres d'eau et retourner la terre ou l'humidifier.

