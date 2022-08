Incendies dans le Jura : les habitants évacués rentrent chez eux

Les habitants de Cernon voient le bout du tunnel dans le Jura : ils sont autorisés à rentrer chez eux ce vendredi soir, à partir de 18h30. 250 personnes ont été évacuées jeudi après-midi, le village a été interdit d'accès et les résidents ont été pris en charge à la base nautique de Bellecin, au bord du lac de Vouglans. L'eau et l'électricité ont été rétablies dans la journée et le feu ne menace plus leurs maisons, ni celles du hameau de Menouilles.

Le feu n'est pas encore fixé

Pour autant, ce feu n'est pas fixé et "des reprises ont été constatées" ce vendredi selon le préfecture du Jura, à cause du vent et des températures. Les flammes ont détruit 500 hectares depuis mardi soir, dans ce secteur de Vescles et Cernon. 170 pompiers et 40 véhicules sont mobilisés sur place et un avion DASH est entré en action pour larguer des milliers de litres d'eau ce vendredi, en plus des deux hélicoptèrs bombardiers d'eau qui tournent depuis deux jours.

Les routes départementales D60, D03, D99 et le chemin de randonnée GR9 restent interdits jusqu'à nouvel ordre. 30 gendarmes sont dans le secteur pour surveiller la zone.

Situation stabilisée à Cornod

A Cornod, le feu est toujours fixé et le bilan reste stable : 160 hectares brûlés. Les opérations de surveillance et nettoyage mobilisent encore 30 pompiers et 10 engins.

