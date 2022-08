Incendies dans le Jura : troisième jour de lutte contre le feu près du lac de Vouglans

Le feu ne progresse plus mais n'est pas fixé à Cernon près du lac de Vouglans dans le Jura, où il a détruit 500 hectares depuis mardi soir. "Il pourrait reprendre de la vitesse, du fait de l'augmentation des températures et du vent" ce vendredi prévient la Préfecture du Jura dans son dernier bilan officiel, communiqué à 11h30. C'est le plus important des feux de végétation dans le secteur depuis le début des incendies dans le Jura.

250 personnes évacuées

250 personnes ont été évacuées du village de Cernon, qui est interdit d'accès. L'électricité est coupée dans cette commune et les résidents sont pris en charge depuis jeudi à la base nautique de Bellecin, au bord du lac. Une trentaine d'entre eux a passé la nuit sur place et tous attendent de savoir quand ils pourront regagner leurs domiciles.

Des habitants de Cernon sont accueillis à la base nautique de Bellecin. © Radio France - Valentin Machard

Deux hélicoptères bombardiers d'eau mobilisés

Les pompiers luttent depuis trois jours et trois nuits contre les flammes. 170 pompiers et 40 véhicules sont mobilisés et deux hélicoptères bombardiers d'eau tournent aussi dans le ciel pour larguer des milliers de litres d'eau. Les Canadaires mobilisés jeudi ne sont plus sur place ce vendredi. Des dizaines d'agriculteurs épaulent également les pompiers pour transporter de l'eau avec leur tracteurs et leurs citernes. Par ailleurs, 30 gendarmes sont déployés pour sécuriser le secteur.

Feu fixé à Cornod, le dispositif allégé

A Cornod et Vosbles-Valfin, l'incendie est toujours fixé et a détruit 160 hectares, un bilan stable depuis jeudi. 30 pompiers et 10 véhicules présents sur place sont chargés de surveiller, noyer et éteindre les fumerolles, aidés là aussi par les agriculteurs locaux. Ce dispositif doit être allégé dans la journée de vendredi.

