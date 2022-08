Incendies dans le Morbihan : le feu sur Saint-Philibert serait parti de pétards

Qu'est-ce qui a pu déclencher tous ces départs de feux, dans le Morbihan, ce samedi 6 août 2022 ? C'est la question qui se pose, après les incendies qui ont ravagé 115 hectares de végétation, dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs. Le Parquet de Lorient a ouvert deux enquêtes.

La première concerne le feu sur Saint-Philibert. A ce stade, les enquêteurs sont quasiment certains que les flammes sont partis de pétards. Des débris ont été retrouvés sur place. Et deux mineurs, âgés de 14 et 16 ans, se sont rendus d'eux-mêmes à la gendarmerie. Ils ont été entendus et devraient être auditionnés plus longuement dans la semaine.

La deuxième concerne les feux d'Erdeven et de Locoal-Mendon, qui ont fait le plus de dégâts. Peu d'indices, pour l'instant, pour comprendre ce qu'il s'est passé.