Incendies dans le Morbihan : le point, 36h après les premiers départs de feu

Entre ce samedi 6 août et ce dimanche 7 août 2022, une trentaine de feux ont pris dans le Morbihan, dans la région de Vannes-Auray. Cinq d'entre eux ont été importants, notamment à Erdeven et Locoal-Mendon. Jusqu'ici, personne n'a été blessé. Le Parquet de Lorient a ouvert deux enquêtes.

De premiers feux ont pris dans le département du Morbihan, dans la région de Vannes-Auray, ce samedi 6 août 2022, à la mi-journée. Puis de nombreux incendies se sont déclarés : une trentaine, selon un dernier bilan, ce dimanche soir. 200 hectares de végétation sont partis en fumée. Personne n'a été blessé et aucune habitation n'a été détruite.

La majeure partie de ces feux a été rapidement maîtrisée (moins d'un hectare brûlé). Mais cinq ont été plus importants, notamment à Saint-Philibert, Erdeven et Locoal-Mendon. Les flammes se sont rapidement propagées à cause de la sécheresse et des vents tournants. Et certains feux ont repris. Ce dimanche soir, les pompiers tentent toujours de maîtriser les flammes au niveau de Saint-Philibert et Erdeven.

Deux enquêtes en cours

Le Parquet de Lorient a ouvert deux enquêtes : une pour le feu de Saint-Philibert et l'autre pour les feux d'Erdeven et de Locoal-Mendon. Pour le premier, les enquêteurs sont quasiment certains que le feu est parti de pétards. Des débris ont été retrouvés sur place. Deux mineurs, âgés de 14 et 16 ans, se sont rendus d'eux-mêmes à la gendarmerie. Ils ont été entendus et seront auditionnés plus longuement dans la semaine.

Pour la seconde enquête, il y a encore peu d'indices pour comprendre ce qu'il s'est passé... Les enquêteurs n'excluent pas les pistes accidentelles. Le Préfet du Morbihan par intérim, Guillaume Quenet, appelle de nouveau, ce dimanche soir, à redoubler de vigilance sur les barbecues ou les mégots.

Guillaume Quenet, Préfet du Morbihan par intérim Copier

Des personnes de retour dans leur logement et leur location

A Erdeven, 300 touristes et locaux avaient été évacués de leur maison, gîte ou camping dimanche soir. Les mairies d'Erdeven et de Belz s'étaient organisées pour les accueillir. Une quarantaine de ces évacués ont passé la nuit de samedi à dimanche au centre culturel d'Erdeven. Tous ont reçu l'autorisation de rentrer ce dimanche soir, à partir de 18h.

Des pompiers encore sur place

300 pompiers, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, de Vendée et de l'Eure, étaient encore sur place, ce dimanche. Des renforts de l'Est de la France sont attendus dans la nuit. Selon Jean-François Gouy, le directeur du SDIS, les sapeurs-pompiers devraient encore rester sur place pendant les prochaines 48h, pour des opérations de noyage et de surveillance.