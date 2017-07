Incendies dans le sud-est : une trentaine de pompiers haut-garonnais en renfort

27 pompiers de Haute-Garonne et 120 de Midi-Pyrénées sont arrivés ce mardi à Narbonne, dans l'Aude. Ils pourraient être envoyés en renfort auprès de leurs collègues de Provence-Alpes-Côte d'Azur où les incendies font rage depuis lundi.

La Haute-Garonne n'est pas touchée par les récents incendies, mais cela n'empêche pas les pompiers du département d'être mobilisés.

Ce mardi, 27 d'entre eux sont arrivés à Narbonne (dans l'Aude), vers 9h30, avec 11 camions. Ils ont été envoyés en renfort suite aux violents incendies qui dévastent les forêts du Var, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes et de la Corse. En moins de deux jours, près de 4 000 hectares sont partis en fumée et une vingtaine de secouristes ont été blessés.

Au total, ce ne sont pas moins de 120 pompiers basés dans l'ancienne région Midi-Pyrénées qui ont été appelés. Ils viennent donc de Haute-Garonne mais également du Lot, du Gers ou des Hautes-Pyrénées.

Ils sont mobilisés jusqu'à nouvel ordre et ne vont pas rester inactifs, explique l'adjoint chef du groupement opération du Codis 31.

La décision de partir sera prise en fonction des besoins sur l'ensemble de l'arc méditerranéen ; on peut aller jusqu'aux Alpes-Maritimes. On peut aussi être maintenu sur place en raison des potentiels départs de feu sur le Languedoc-Roussillon car la zone est en risque sévère. Nous, on vient en second rideau pour assurer la couverture du Languedoc-Roussillon car leurs moyens ont pu partir en renfort sur la Provence. - Bruno Malautier, adjoint chef du groupement opération au Codis 31.