Incendies dans le Sud Ouest : une trentaine de pompiers alsaciens en renfort

Une trentaine de pompiers alsaciens sont partis le 15 juillet en direction du Sud-Ouest. Ils vont aider leurs collègues qui luttent depuis le début de la semaine contre des incendies, notamment en Gironde.

La Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est engage les deux colonnes Alpha et Bravo face aux risques d'incendie dans le Sud-Ouest, et aux feux qui sont en cours. 18 pompiers bas-rhinois et sept véhicules rejoignent dans un premier temps les 10 pompiers haut-rhinois engagés qui partent de leur côté avec trois véhicules. Ils font tous partie de la colonne Alpha. Deux sapeurs pompiers bas-rhinois supplémentaires font partie de la colonne Bravo.

Arrivée prévue dans la matinée du 16 juillet

On ne sait pas pour l'instant où seront exactement engagé les hommes et les femmes du feu alsaciens. Ils doivent arriver sur les zones sinistrées dans la matinée du 16 juillet après avoir roulé toute la nuit.