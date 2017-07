Incendies dans le Var : des renforts venus de Charente et Charente-Maritime

Plusieurs groupes de sapeurs-pompiers sont partis cet aprèsmidi du Poitou-Charente pour renforcer les effectifs présents sur les incendies dans le Sud-Est de la France, particulièrement dans le Var. Les services départementaux de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne sont mobilisés.

Un détachement de 20 sapeurs pompiers charentais est parti cet après midi d'Angoulême. Professionnels et volontaires, ils viennent de tous les centres de secours de la Charente. Le groupe charentais est constitué d'une voiture de commandement, 4 véhicules spécialisés feux de forêt, et un véhicule de soutien logistique. Ils retrouveront à Cahors des groupes similaires venus de la Charente-Maritime, de la Vienne, et de la Dordogne. Ils rejoindront ensuite la colonne de renfort à Aix en Provence, avant d'être engagés sur le terrain pour lutter contre les incendies dans le sud-est de la France. Ils resteront sur place au moins 7 jours.

Interview du Lieutenant Stéphane Moussay, qui commande le détachement charentais Copier

C'est le centre opérationnel de zone, à Bordeaux, qui a décidé d'engager ces sapeurs-pompiers dans la région Nouvelle-Aquitaine. La colonne de renfort, constituée de ces groupes de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne et de la Dordogne, sera basée à l'Ecole Nationale de officiers sapeurs-pompiers, à Aix-en-Provence, le temps de sa mission.