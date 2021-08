Incendies dans le Var : les pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort doivent rester sur place

Dans le Var, les feux ont déjà dévasté près de la moitié des forêts de la plaine des Maures. Plus de mille pompiers sont encore sur le pied de guerre ce vendredi dont vingt de Franche-Comté : seize du Doubs et quatre du Territoire de Belfort déployés dans le secteur de Cogolin.

Une mission de surveillance des reprises de feu

Les soldats du feu de la région sont arrivés sur place en début de semaine. " Il s'agit pour nous de traiter les reprises de feu liés aux traitements des souches situées en lisière de sinistre. On a des zones de surveillance de nuit. Les pompiers passent la majorité de leur temps sur le terrain. Les véhicules partent se ravitailler en carburant, en équipes diverses, pour être opérationnels au plus vite" explique sur place le commandant Hervé Claudon, chef de la colonne Est Alpha dont fait partie les vingt pompiers francs-comtois. Cette colonne compte 70 soldats du feu.

Le moral est bon, on a l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice - le commandant Hervé Claudon, chef de la colonne des pompiers francs-comtois

Les pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort sont moins exposés que les autres. "On n'était pas sur des traitements de front dans les actions vive d'extinction du sinistre mais sur des reprises de feu. Il y a moins de risques en phase d'attaque. Pour autant, les pompiers sont là pour faire face à toute la situation", indique le commandant Claudon. "On a l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice, à la résolution du sinistre", ajoute-t-il.

On aime la forêt et quand on voit ça, c'est traumatisant

Sur place, c'est un spectacle de désolation qui défile sous les yeux des pompiers. "Ça fait un peu mal de voir ce massif transformé en zone brûlée. On est sur un point où l'on voit tout le golfe de Saint-Tropez et une partie du massif des Maures, tout est noir. On aime la forêt, on essaye de la protéger et quand on voit ça, c'est traumatisant", ajoute le responsable des pompiers.

Retour différé en Franche-Comté

Les pompiers francs-comtois devaient initialement être de retour ce samedi mais la situation dans le Var évolue rapidement. Avec la reprise des vents annoncée pour le début de semaine prochaine, ils ne seront de retour que mercredi prochain dans leurs casernes. Le risque de reprise des feux sur place est trop important.