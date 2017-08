Incendies dans les Bouches-du-Rhône : le feu n'évolue plus à Istres, maîtrisé à Éguilles

Un incendie s'est déclaré vers 15h ce mardi après-midi à Istres. À 17h30, il a parcouru au moins 25 hectares, mais il n'évolue plus. À Éguilles, un autre incendie a détruit sept hectares.

Plusieurs incendies sont en cours dans les Bouches-du-Rhône, ce mardi après-midi. La situation la plus préoccupante concerne Istres, où le feu s'est déclaré au lieu de la pinède, dans une zone forestière, vers 15h. Cet incendie a progressé très rapidement en direction des habitations et de la ville.

Le feu n'évolue plus sur Istres : au moins 25 hectares détruits

Il a parcouru au moins 25 hectares, mais selon le lieutenant colonel Monet des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, ce feu ne progresse plus. Aucune consigne d’évacuation n'a été donnée par les pompiers. Mais deux centres aérés, une crèche et les habitants du quartier des Gargouilles ont été évacués sur les conseils et décision de la mairie.

En fin d'après-midi, le centre-ville d'Istres à partir de la gare est bouclé pour permettre aux secours et aux renforts d'arriver le plus rapidement possible sur les lieux. 200 pompiers, trois Canadair et deux trackers sont mobilisés. Évitez à tout prix le secteur en voiture, et notamment la D7.

Sept hectares brûlés à Éguilles, feu "maîtrisé"

Un autre incendie s'est déclaré sur la commune d'Éguilles au nord d'Aix-en-Provence à proximité du carrefour de Lignane, feu qui s'est déclaré vers 15h lui aussi. L'incendie est "maîtrisé" par les pompiers qui ont mobilisé sur place 150 pompiers, une trentaine d'engins, un hélicoptère bombardier d'eau. Le feu a parcouru sept hectares sur ce secteur. Il est toujours déconseillé de circuler dans ce secteur et d'éviter la D7.