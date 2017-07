Incendies dans les Bouches-du-Rhône : un Dijonnais raconte son évacuation près de Martigues

Comme plusieurs milliers de personnes, Julien Falco qui passe ses vacances dans les bouches-du-Rhône a été évacué en raison des incendies qui ravagent le sud-est de la France. Julien, sa femme et ses deux enfants, ont été évacués du village de Carro à côté de Martigues. Témoignage.

Comme tous les ans, il vient en vacances dans le village de Carro à côté de Martigues, mais cette année, Julien Falco, son épouse et ses deux enfants ont du quitter pendant quelques heures leur logement à cause d'un incendie qui a ravagé plusieurs hectares.

On n'avait pas autant peur que les gens qui vivent sur place, qui ont leur maison et peuvent tout perdre. Pendant qu'on évacuait, mercredi après-midi, il y a des gens qui partaient dans l'autre sens, vers le feu. J'ai croisé une personne qui m'a dit : il est hors de question de je laisse ma maison. Julien Falco, un habitant de Talant dans l'agglomération de Dijon en vacances à Carro.

Ce jeudi matin, Le feu qui menaçait le village de Carro sur la Côte Bleue (Bouches-du-Rhône) depuis mercredi matin est en passe d'être maîtrisé. Une vingtaine d'hectares a été détruit. 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés ainsi que deux hélicoptères bombardier d'eau.

Cet incendie très virulent a pris vers 5h ce mercredi matin. Une centaine d'habitations, dont certaines isolées, ont été protégées par les sapeurs-pompiers ainsi que la résidence de vacances du Cap Bleu en partie évacuée. 90 personnes du camping "Hippocampe" ont été également évacués à titre de précaution.

On est en vacances dans un petit appartement, l'incendie était juste derrière nous. On a été réveillé à 7h mercredi matin par une hélicoptère qui transportait de l'eau. A 12h on a entendu les canadairs, le feu était à 100 mètres de nous et là on a tout évacué. Julien Falco