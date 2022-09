Incendies dans les Landes : la forêt reste inflammable malgré la pluie

La forêt des Landes peut encore brûler. Pendant cet été 2022, des centaines d'hectares de pins sont partis en fumée entre les Landes et la Gironde dans un contexte de forte canicule. Si la fin du mois d'août a été marquée par des orages, de la pluie, le bois n'est pas encore assez humide. Dernière exemple d'incendie en date, au Sen au nord des Landes, 4 hectares de pins ont brûlé ce vendredi 2 septembre 2022 matin. "On voit bien que le sol est encore chaud quand on creuse un peu. L'humidité est superficielle. Quand on gratte, ça n'est pas profond", explique Bruno Lafon, président de l'association de défense des forêt contre les incendies (DFCI) en Aquitaine.

Il faut encore qu'il pleuve plusieurs millimètres pour rattraper le temps sec qu'il a fait depuis le printemps dans les Landes. "Il faut que le taux d'humidité soit très fort pour que lorsqu'il y a une étincelle, qu'elle soit criminelle ou pas, qu'il n'y ait pas de feu naissant", poursuit-il.

Les couleurs automnales de la forêt

Par ailleurs, la forêt montre des signes de ce manque d'eau. Les arbres jaunissent, et sont déjà aux couleurs de l'automne en ce début du mois de septembre. "On ne rattrapera pas le stress hydrique accumulé pendant ces périodes de sécheresse."

Le département des landes reste d'ailleurs toujours en vigilance jaune feu de forêt. Il est rappelé qu’il reste interdit à l’intérieur des bois, forêts et landes et ce jusqu’à une distance de 200 m d’utiliser du feu, de fumer, de jeter tout débris incandescent, de procéder à des incinérations et brûlages dirigés sauf autorisation dûment délivrée par le maire ou la préfète. La préfecture rappelle également qu'il est interdit de pratiquer le camping isolé et le bivouac sauf autorisation du propriétaire, de tirer des feux d’artifice publics ou privés sauf autorisation du maire.