Incendies dans les Monts d'Arrée : les pompiers face à une reprise de feu

Les sapeurs-pompiers pensaient avoir eu raison des incendies dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, qui ont brûlé 1.725 hectares de végétation entre lundi et jeudi. L'accalmie fut courte. Ce vendredi 22 juillet 2022, les feux ont repris. 150 sapeurs-pompiers et 40 véhicules de lutte contre les incendies ont été déployés.

Quatre foyers identifiés

A 20h ce soir, selon la Préfecture du Finistère, quatre foyers ont été identifiés et réactivés, du côté de Brennilis et Brasparts, notamment à cause du vent. Le préfet demande de ne pas rouler dans ce secteur. D'ores et déjà, la départementale RD785 est fermée entre Roc'h Tredudon et Brasparts et vous ne pouvez pas non plus emprunter la départementale RD11 au carrefour de la RD764.

Les pompiers ont pu réagir rapidement comme ils étaient sur place pour fixer les incendies. Des renforts des départements voisins doivent arriver dans la nuit.