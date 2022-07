Incendies dans les Monts d'Arrée : plainte du Département et projets pour l'avenir

Un peu plus d'une semaine après le début des incendies dans les Monts d'Arrée, le Département du Finistère annonce porter plainte. Ce mardi 26 juillet 2022, il donne plus de précisions sur le plan qui va être mis en place pour restaurer le Mont Saint-Michel de Brasparts.

Ce mardi 26 juillet 2022, 8 jours après le début des incendies dans les Monts d'Arrée qui ont brûlé 1.771 hectares de végétation, le Département du Finistère annonce porter plainte. Selon le Parquet de Quimper, les deux feux, partis de Brasparts et de Brennilis, étaient d'origine criminelle.

Sur le terrain, le feu est maîtrisé mais toujours pas éteint. Des fumerolles s'échappent encore du sol noirci par les flammes. Une centaine de pompiers sont sur place pour tout noyer. Certains sont à pied, avec des râteaux et des pelles, au niveau des tourbières. Les pompiers restent prudents car des rafales de vent à 50 km/h sont attendues en fin de semaine, ce qui pourrait raviver le feu.

Plan de restauration

L'heure est aujourd'hui à la restauration du site. Le Département s'engage à "rendre la Montagne Saint-Michel aux Finistériens en juillet prochain, encore plus belle qu'elle ne l'était auparavant". Pour ce faire, le Département et la Préfecture vont mettre en place un comité de pilotage dès le début du mois de septembre. Il réunira les services de l'Etat, du SDIS, des collectivités territoriales, du Parc national régional d'Armorique et plusieurs organismes comme le Conservatoire botanique national de Brest, la Chambre d'agriculture, et les syndicats d'agriculteurs et de chasseurs.

Concrètement, les équipes vont dresser un bilan entre les mois de novembre et de février. "Ca concerne la chapelle, les routes, les clôtures, les escaliers et les essences que l'on doit replanter", détaille Maël de Calan. Le président du département du Finistère souhaite que ce qui doit être replanté le soit à partir de février prochain.

L'impact environnemental

D'après les premières constatations, 1.1000 hectares, sur les 1.771 brûlés, concernent de la lande, détruite en surface. "Cette végétation va revenir naturellement d'ici les semaines et les mois à venir, rassure Amélie Caro, présidente du Parc Naturel Régional d'Armorique (PNRA). Sur la partie boisée, il faut que l'on regarde ce qu'on va déboiser et ce qu'on va replanter. On réfléchit à des essences qui ne brûlent pas rapidement puisque l'on sait que, avec le réchauffement climatique, le risque incendie va être permanent."

Se préparer en cas de nouvel incendie

Outre la plantation de ces essences, le PNRA et le Département souhaitent encourager les agriculteurs à développer l'éco pâturage, une technique d'entretien de la terre qui permet de ralentir voire d'arrêter un feu. "Depuis plus d'un an, on a le projet de réhabiliter 200 hectares de landes, mais c'est un processus qui va s'accélérer, poursuit Amélie Caro. Je sais que des agriculteurs du secteur de Sizun ont envoyé des mails en ce sens mais j'ignore combien ça représente." Les organismes doivent aussi évaluer quelles parcelles peuvent être mises en éco pâturage : toutes ne peuvent pas l'être, certaines, riches en biodiversité, doivent être préservées.

Une autre piste : c'est de faciliter, en terme d'infrastructures, le travail des pompiers. "C'est aux sapeurs-pompiers de nous dire ce dont ils ont besoin et le Département prendra ses responsabilités", promet Maël de Calan. Le président du Département se dit, par exemple, prêt, au besoin, à enterrer des réserves d'eau sur le secteur ou à aménager des couloirs anti-feu, tout en préservant au maximum le paysage.