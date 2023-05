Incendies dans les Pyrénées-Orientales : un camping et un lotissements évacués à Saint-Cyprien

C'est un tracteur qui est à l'origine de l'incendie qui a provoqué l'évacuation du camping Le Bosc à Saint-Cyprien ce mercredi 10 mai. L'engin a pris feu vers 15h15 et les flammes ont gagné rapidement la végétation environnante avant de toucher le camping situé au sein d'une zone urbanisée de Saint-Cyprien, entre le collège Alice et Jean Olibo et l'EHPAD Jean Rostand.

137 personnes évacuées

Une centaine de pompiers sont présents sur le site avec d'importants moyens mobilisés. Des avions Dash effectuent des largages. Les auditeurs de France Bleu Roussillon décrivaient vers 16h de fortes fumées et un air difficilement respirable. Le camping ainsi qu'un lotissement de quinze maisons ont été évacués à titre préventif par les gendarmes,. Au total, 137 personnes ont été mises à l'abri. Un mobil home a été détruit par les flammes.

A 18h, cinq hectares étaient partis en fumée.

Un autre feu à Saint-André

Moins d'une demi-heure avant vers 14h50 c'est un autre départ de feu qui est survenu sur la commune de Saint-André, au pied des Albères, à proximité de la Ferme découverte. Cinq hectares de roseaux avaient brûlé à 18h dans un contexte météo jugé "défavorable" par le SDIS66. Un incendie qui mobilise 80 pompiers. Dans le journal de 18h de France Bleu Roussillon, le maire de Saint-André, Samuel Moli estimait que la situation était plutôt "sous contrôle". "La Ferme découverte n'est pas menacée, mais les secours évitent désormais la propagation des flammes vers la casse auto toute proche" ajoutait-il.

Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont monté une cellule de crise et demandé l'intervention de deux Dash bombardiers d'eau. Comme lundi pour l'incendie survenu à Argelès, des renforts sont arrivés de l'Aude. Dans l'après-midi le vent soufflait jusqu'à 70km/h.

