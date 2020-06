Incendies dans un immeuble du Clos Gaultier à Poitiers, un suspect interpellé

A Poitiers, c'est le soulagement pour les habitants d'un immeuble HLM des Trois-Cités. Au numéro 7 de la rue du Clos Gaultier, les locataires des 12 logements ne dormaient plus depuis un mois, depuis qu'un individu s'amusait la nuit à mettre le feu aux portes des appartements. Un suspect a été interpellé hier.

Le suspect n'est pas un locataire de l'immeuble

Le responsable d'Ekidom, Daniel Hoffnung, est allé l'annoncer aux habitants. Une note a été affichée dans les parties communes, et ce matin, Aurélien Luzi, le directeur des territoires également responsable de l'agence Ekidom des Trois-Cités l'a confirmé à la personne qui avait rédigé une pétition pour demander aux autorités de mettre tout en oeuvre afin de mettre un terme à ce cauchemar. Le suspect interpellé n'a pas de bail à son nom dans cet immeuble.

"Apparemment, il était hébergé de temps en temps par l'un de nos locataires", explique Aurélien Luzi.

Personne ne connaît encore ses motivations, et on ne sait même pas si l'individu a reconnu les faits ou pas. Depuis le jeudi 18 mai dernier, où l'on avait recensé trois incendies dans la même nuit, le pyromane n'avait plus rallumé de feu.

Il faut dire que dans le bâtiment, les locataires avaient organisé une sorte de "milice" de nuit, ils se relayaient jusqu'à quatre heures du matin et plus, pour surveiller les allées et venues à l'intérieur et aux abords de leur édifice.