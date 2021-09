La société était accusée de manquement aux obligations de sécurité par négligence. Des manquements qui auraient provoqué deux incendies ayant ravagé près de 4000 hectares en 2009. Ce mardi EDF a été reconnue coupable et condamnée à 40 000€ d’amende.

Incendies de 2009 dans l’extrême Sud : EDF reconnue coupable et condamnée

La société Electricité de France (EDF) est reconnue coupable d’être à l’origine de deux incendies ayant ravagé près de 4000 hectares en Corse, durant l’été 2009, à Aullène et dans la vallée de l’Ortolo. En cause, un manquement aux obligations de sécurité par négligence, autrement dit, un mauvais entretien des lignes électriques ayant provoqué deux départs de feu un jour de grand vent.

Durant l’instruction, le parquet d’Ajaccio avait requis un non-lieu, puis une relaxe d’EDF au moment de l’audience en juin dernier. Dans sa décision rendue aujourd’hui, le tribunal correctionnel d’Ajaccio n’a pas suivi ces réquisitions, pour le plus grand bonheur de la quarantaine de parties civiles du dossier. « C’est une immense satisfaction » résume maître Jérôme Susini, qui défend les intérêts des communes de Petreto-Bicchisano, Moca-Croce et Aullène. Selon lui, cette reconnaissance de responsabilité n’est qu’une première étape « vers la reconstruction ». « En ce qui nous concerne, _nous attendons le 2 mars 2022, puisque c’est à ce moment-là que la phase indemnitaire du dossier sera examinée_. Autrement dit, que les préjudices pourront être évalués par la justice. Rien que pour les trois communes que je défends, le préjudice écologique est considérable, et une première estimation de l’ONF avait évalué les dégâts à plusieurs millions d’euros. »

Côté EDF, la lecture n’est pas la même. « Evidemment EDF n’est pas satisfaite de ce jugement, et a du mal à en comprendre le sens » explique maître Marc Maroselli, avocat d’EDF dans ce dossier. « _Ce n’est même pas le quantum de la peine qui nous pose problème, c’est le principe même de la responsabilité pénale_, alors que, selon nous, elle n’était pas démontrée au regard des éléments dont on disposait dans le dossier. »

Ce mardi soir, l’avocat d’EDF n’excluait pas la possibilité de faire appel de la décision.