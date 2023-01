Incendies de conteneurs du SMD3 en Dordogne : "Déjà plus de 100.000 euros de réparation"

"On est déjà à plus de 100.000 euros de réparations", affirme Pascal Protano, le président du SMD3, le syndicat mixte des déchets de la Dordogne. Depuis plusieurs mois, les incendies sur des points d'apport volontaire se multiplient en Dordogne. Derniers en date, trois conteneurs à poubelle jaune ont été incendiés ce samedi 7 janvier à Marsac-sur-l'Isle.

Pour plusieurs d'entre eux, les enquêteurs privilégient la piste d'actes volontaires : "On a des conteneurs qui ont brûlé sur Razac , sur Coursac, Montpon, ce n'est pas un hasard, on les retrouve dans les communes où il y a beaucoup d'opposants", assure Pascal Protano, qui est aussi maire de Coursac.

Des frais qui "vont faire augmenter la redevance"

"Une borne noire c'est 5.000 euros, une borne jaune 4.000 euros, il y a même des incendies qui ont fait craquer le béton et quand il faut le refaire, ça peut monter jusqu'à 20, 25.000 euros", affirme le président du SMD3 : "Comme nous on équilibre un budget, ce sont des frais qui vont être mis dans la contribution des usagers et faire augmenter la redevance."

"Provoquer un incendie criminel, c'est un acte répréhensible et j'espère qu'un jour on attrapera un de ces incendiaires et que la sanction servira d'exemple", assure Pascal Protano. Selon lui, le SMD3 porte plainte systématiquement après ce type de faits. Les trappes des conteneurs incendiés ce weekend ont été remplacées ce lundi 9 janvier, ils sont de nouveau utilisables selon le syndicat.