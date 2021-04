Incendies de forêts : brûler des déchets verts, c'est interdit toute l'année en Charente

C'est un rappel à l'ordre de la Préfecture de la Charente : les déchets dits "verts", éléments issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et arbustes, d'élagages ou de débroussaillements, sont considérés comme des déchets ménagers. Leur élimination par brûlage est par conséquent interdite. L'incinération des végétaux peut provoquer des incendies de forêts. 5 niveaux d'alerte existent : les risques légers, faibles, modérés, sévères et très sévères. On est actuellement dans une période où le risque est sévère en Charente, avec une végétation morte, et un vent fort.

les pompiers portent plainte avec constitution de partie civile

Le brûlage de végétaux n'est pas bon pour l'environnement : l'agence pour la maîtrise de l'énergie indique que 50 kilos de déchets verts brûlés à l'air libre émettent autant de particules fines qu'une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 kilomètres. Surtout, les départs de feux liés à cette pratique sont vite circonscrits, mais ils nécessitent une présence importante de pompiers, qui portent plainte systématiquement avec constitution de partie civile. Si l'interdiction n'est pas respectée, elle est passible d'une amende de troisième catégorie qui peut s'élever à 450 euros. Pour éliminer les déchets verts, on peut les déposer en déchetterie ou les valoriser par compostage ou par paillage.