Incendies de Gironde : des enfants castelroussins évacués d'un camping dans le secteur d'Arcachon

Pas de chance pour une dizaine d'enfants et d'adolescents castelroussins en vacances à Arcachon et forcés d'écourter leur séjour. Ils font partie des 6500 personnes évacués par les autorités par mesure de précaution en raison des incendies ravageurs qui sévissent dans le département.

Ces jeunes âgés de 11 à 17 ans et partis lundi avec 3 animatrices du centre socio-culturel Touvent-Grands-Champs, pour un séjour de 5 jours dans le secteur d'Arcachon ont du évacuer hier soir (mardi 12/07) le camping dans lequel ils se trouvaient en raison d'un risque de propagations de fumées toxiques. Ils sont sains et saufs mais ont du abandonner leurs affaires pour aller dormir hier soir dans une gymnase et sont ce mercredi soir (13/07) sur le chemin du retour.

Des mesures seront prises pour rapatrier leurs affaires d'ici la fin de semaine