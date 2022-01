Incendies de l'été 2021 près de Carcassonne : un suspect interpellé

7.400 hectares de végétation et un véhicule avaient brûlé lors de quatre départs de feu en août 2021. Plusieurs pompiers avaient été blessés.

Le gendarmerie de l'Aude l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Un homme d'une quarantaine d'années, suspecté d'être à l'origine de plusieurs départs de feu en août 2021, a été interpellé.

Au cours du mois d’août 2021, une série d’incendies avait frappé l’est Carcassonnais : de nombreux sapeurs-pompiers et gendarmes avaient dû être mobilisés. Les secours avaient été appuyés par un Dash, par deux avions bombardiers d'eau et par quatre Canadair. Plusieurs pompiers avaient alors été blessés et deux hameaux avaient dû être évacués.

Un suspect déjà condamné pour des incendies

Les investigations de gendarmes de la Communauté de Brigades de Trèbes et de la Brigade de Recherches de Carcassonne ont permis d’identifier un homme susceptible d’être à l’origine de quatre incendies à Trèbes et Fontiès d’Aude. 7.400 hectares de végétations et un véhicule avaient été détruits.

Cet homme âgé d'une quarantaine d'années a déjà été condamné pour des faits similaires. Il pourrait aussi être impliqué dans l’incendie d’un camion toupie à Villemoustaussou en ce même mois août 2021. Il sera prochainement convoqué devant le Tribunal Judiciaire de Carcassonne pour répondre des faits qui lui sont reprochés.