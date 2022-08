Incendies : de nombreuses reprises de feux dans les Monts d'Arrée

Il y a eu de nombreuses reprises de feu dans les Monts d'Arrée vendredi 12 août, avec plus de 200 hectares partis en fumée. Deux secteurs qui ont particulièrement concentrés les efforts des pompiers. Le premier secteur se situe autour de Brasparts avec un point a particulièrement concentré les efforts des pompiers, vers le hameau de Quilli-Vihan qui a vu une importante reprise des flammes en milieu d'après midi. En fin de journée, le feu était fixé et en début de soirée, les pompiers sur zone ont reçu le renfort des deux Air Tractor, ces avions bombardiers d'eau venus de Suède arrivés jeudi soir à Vannes. Ceux là même qui ont lutté contre les flammes dans la forêtde Brocéliande.

Le deuxième secteur se situe autour de Berrien avec là aussi plusieurs départs de feux dont le plus inquiétant vers Trédudon-le-Moine. La vingtaine d'habitants de ce lieu-dit s'apprêtaient à être évacués. Là aussi les feux sont fixés ou contenu. Ces reprises sont essentiellement dues à la sécheresse et au vent,

Une partie du massif interdit d'accès

La préfecture du Finistère vient d'ailleurs d'interdire l'accès, la circulation et la présence du public dans une large partie du massif. A compter de ce vendredi 12 août, l’accès et la circulation dans les bois, forêts et landes sur une partie du territoire des communes de Berrien, Botmeur, Brasparts, , Brennilis, Commana, Hanvec, Huelgoat, La Feuillée, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Le Tréhou, Lopérec, Loqueffret, Plounéour-Ménez, Saint-Eloi, Saint-Rivoal, Scrignac et Sizun, est interdit

Cette interdiction inclut tous les moyens de circulation, motorisés ou non, dont la marche à pied, précise la préfecture. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au mardi 16 août à 5 heures du matin.