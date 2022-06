Incendie de végétation : une évacuation dans un camping à Sampzon, en Ardèche

Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi 20 juin à Vallon-Pont-d'Arc pour un incendie qui a pris entre Sampzon et Les Blaches, sur la colline de la Loubière. Le feu, d'origine inconnue, s'est rapproché d'un camping. Il a fallu évacuer les résidents de leur bungalow par prévention.

L'incendie a dévalé la pente, atteignant la plage en fer à cheval en contrebas. Les flammes ont "traversé" la rivière Ardèche, se propageant sur la plage et se rapprochant dangereusement d'un camping. Les pompiers ont dû procéder à l'évacuation d'une dizaine de bungalows et d'une soixantaine de personnes selon le propriétaire.

Le feu à 19h est maitrisé, il ne progresse plus et est sur le point d'être éteint. Mais la route entre Ruoms et Les Blaches, la départementale 579, a été coupée.