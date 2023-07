Incendies de voiture et d'une maison, la folle nuit d'un jeune Corrézien sur le plateau de Millevaches

La nuit a été particulièrement mouvementée pour les gendarmes corréziens de la compagnie d'Ussel. Ils ont interpellé un jeune homme de 23 ans en Haute-Vienne, à Rempnat en Haute-Vienne. Il serait l'auteur de l'incendie d'une grange et de la maison mitoyenne, après avoir brûlé une voiture et vandaliser la maison d'une de ses voisines à Tarnac cette fois en Corrèze.

La soirée commence à 21h45 mercredi soir quand les gendarmes sont appelés par une femme résidant à Tarnac sur le plateau de Millevaches. Elle indique que son voisin est en train de dégrader son portail et sa voiture. Le temps de mobiliser une équipe sur place, les gendarmes apprennent des pompiers qu'une voiture est en feu à Tarnac depuis 22 heures ce mercredi soir. Rapidement, ils se rendent compte que l'auteur est le même homme : un jeune Corrézien de 23 ans.

Un périple entre Haute-Vienne et Corrèze

Il continue sa route et termine son parcours en Haute-Vienne, à Rempnat où il incendie, vers 23 heures, une grange en pierre, totalement détruite par les flammes, et une maison. Le PSIG, Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d'Ussel est mobilisé pour l'interpeller. L'un des fonctionnaire évacue l'habitante de cette maison, une dame de 98 ans très choquée mais pas blessée. Une trentaine de pompiers et sept véhicules sont toujours sur place ce jeudi matin.

C'est finalement le voisinage qui informe les gendarmes de la cachette du pyromane. Il est interpellé, en état d'ivresse, puis placé en garde à vue à Meymac. Sur la route, il indique avoir agi après le suicide de son colocataire dans leur maison de Tarnac. Les gendarmes dépêchent alors une nouvelle équipe sur place pour faire les constatations mais après plusieurs appels et la présence d'une équipe cynophile venue de la Haute-Vienne, le dit colocataire ouvre la porte en chair et en os.

Après une nuit en cellule de dégrisement, ce jeune Corrézien, défavorablement connu, doit être présenté à un expert psychiatrique ce jeudi. Les parquets de Tulle et de Limoges ont été saisis des faits commis dans leurs départements.