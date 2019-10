Incendies de voitures à la gare de la Souterraine

La Souterraine, France

Des voitures ont brûlé sur le parking de la gare de la Souterraine dans la nuit de vendredi à samedi. Les secours et les gendarmes ont été alertés vers une heure du matin. Le feu a démarré sur un véhicule et s'est propagé sur trois autres. Il a rapidement été maîtrisé. Pour le moment, les gendarmes ne peuvent pas dire s'il s'agit d'un accident ou d'un incendie volontaire. Des constatations doivent être réalisées ce samedi matin pour déterminer les causes du sinistre.