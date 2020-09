Incendies de voitures en série au Havre, un suspect interpellé début septembre à nouveau placé en garde à vue

Le 4 septembre dernier, douze voitures avaient brûlé sur le parking d'une résidence privée située à l'angle des rues Saint-Michel et Émile-Encontre. Un homme avait été interpellé ce soir là, en possession d'un briquet, et placé en garde à vue. Garde à vue rapidement suspendue, en raison de l'état de santé du suspect. Un homme de 49 ans, suivi pour des troubles psychiatriques, et aussitôt réadmis à l'hôpital spécialisé Pierre Janet au Havre.

Un homme que les policiers ont retrouvé tôt ce mardi matin, dans le même quartier, à proximité de plusieurs nouveaux incendies de voitures. Cette fois, treize véhicules ont brûlé dans les rues d'Ingouville, Émile-Encontre et Gustave Flaubert, endommageant le rez de chaussée d'un foyer qui héberge des mères célibataires. 23 personnes dont une dizaine d'enfants ont été évacuées le temps de l'intervention des pompiers. Le suspect a été à nouveau placé en garde à vue, ainsi que deux autres personnes, confie une source judiciaire.