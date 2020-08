Incendies : des pompiers de Savoie et de Haute-Savoie en renfort dans les Bouches-du-Rhône

Une quarantaine de pompiers de Savoie et de Haute-Savoie sont partis mardi soir direction les Bouches-du-Rhône, où cinq incendies se sont déclarés mardi. Au total, 1 800 pompiers sont mobilisés et 2 700 personnes ont dû être évacuées à Martigues

Les pompiers de Savoie et de Haute-Savoie vont prêter main forte à leurs collègues des Bouches-du-Rhône. Depuis mardi, cinq incendies se sont déclarés dans ce département du Sud de la France. Le plus important se trouve à Martigues, près de Marseille, où 1 800 pompiers luttent contre les flammes.

Devant l'ampleur de ces incendies qui ont déjà ravagés plus de 1 000 hectares, nos pompiers ont pris la route dès mardi soir. Une vingtaine d'hommes venus de Savoie, et autant de Haute-Savoie. Le Service départemental d'incendie et de secours 74 a mobilisé une colonne "feux de forêts" : 19 sapeurs-pompiers de la caserne d'Epagny et quatre camions-citernes feux de fôret.