Incendies : des pompiers picards en renfort dans le Maine-et-Loire

Des pompiers picards en renfort dans le Maine-et-Loire ! Alors que sur place un incendie a d'ores et déjà détruit quelques 1240 hectares depuis le début de la semaine, cinq pompiers de l'Oise, onze de l'Aisne et dix de la Somme sont donc partis ce mercredi midi, pour venir épauler leurs collègues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On va suppléer sur les missions courantes, c'est-à-dire que nos personnels vont être dispatchés selon leurs capacités, selon leurs compétences dans les différents centres de secours du Maine-et-Loire, de manière à pouvoir assurer l'activité courante pour laisser l'opportunité aux spécialistes d'être détachés sur les opérations un peu spécialisées du type feux d'espaces naturels ou feux de forêt, actuellement prégnants dans ce département", indique le Lieutenant Ludovic Goblet, responsable du détachement Somme et Aisne.

"Une vraie fierté" de soutenir les collègues

Cette coopération entre les différents départements, est dans l'ADN même des sapeurs-pompiers. "C'est une vraie forme de culture d'entreprise, on va se soutenir les uns les autres", souligne le Colonel Christophe Petit, directeur départemental adjoint du SDIS de la Somme. "Dès lors qu'un Service départemental d'incendie et de secours est en difficulté, les autres vont contribuer à venir l'aider pour faire face aux épreuves ou aux opérations de longue durée telles que celles que l'on peut connaître en ce moment sur le secteur angevin."

Les pompiers de la Somme ont pris la route ce mercredi midi. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ces opérations, sur un terrain inhabituel et avec de nouveaux collègues sont également enrichissantes, poursuit le directeur départemental adjoint. "Il y a une vraie fierté, à la fois collective et individuelle, et pour le coup le SDIS en retire aussi un profit puisqu'ils vont acquérir une autre expérience et ensuite le mettre à profit au quotidien pour l'ensemble des habitants de la Somme." La durée de la mission dans le Maine-et-Loire est prévue pour 96 heures, mais elle pourrait être renouvelée une fois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers picards sont déjà partis à plusieurs reprises ces dernières semaines pour ce type de mission : certains sont descendus dans les Bouches-du-Rhône, d'autres partis pour les Monts d'Arrée, dans le Finistère.