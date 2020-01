Trois jours après le Réveillon, marqué par des incendies de voitures à Strasbourg, la police lance un appel à témoins. Elle espère recueillir des témoignages et des vidéos pour permettre aux enquêteurs d'arrêter les auteurs des dégradations.

Incendies du Nouvel An à Strasbourg : un appel à témoins pour aider l'enquête

Un camion-benne incendié la nuit du Nouvel An dans le quartier du Neuhof à Strasbourg.

Strasbourg, France

A Strasbourg, la police nationale lance un appel à témoins vendredi 3 janvier après la nuit du Nouvel An marquée par l'incendie de plus de 200 voitures. Si vous détenez des informations ou des vidéos permettant d'aider la police dans son travail d'enquête, vous pouvez adresser un mail à l'adresse suivante : police67.nouvelan2020@gmail.com

La police précise que l'anonymat des correspondants sera préservé.

Plus de 200 voitures ont été incendiées la nuit du Nouvel An dans plusieurs quartiers de Strasbourg. "C'est un époque que l'on croyait révolue", a commenté Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole sur France Bleu Alsace.

L’Eurométropole de Strasbourg et la Police nationale ont mis en place un dispositif d’accueil renforcé. Mis en place au commissariat central, il permet d'accueillir et accompagne les victimes dans leurs démarches en lien avec les associations SOS Aide aux habitants et Viaduq 67.