Incendies en Ardèche : un feu toujours en cours, les autres maîtrisés, déjà plus de 750 hectares brûlés

Deux-cent-cinquante sapeurs-pompiers ardéchois sont mobilisés et plus de 180 sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort.

L'Ardèche est aux prises avec plusieurs incendies depuis ce mercredi matin. Huit départs de feu ont été signalés aux pompiers depuis le petit matin à l'est d'Aubenas, à Saint-Privat, Darbres, Lussas, Freyssenet ou encore Saint-Julien-du-Serre. Celui de Darbres a été rapidement maîtrisé en milieu de matinée, tout comme celui de Freyssenet et Julien-du-Serre. En revanche, le feu progresse entre Lussas, Lavilledieu et Saint-Sernin. Les flammes progressent vers Voguë ce mercredi après-midi, le long de la rivière Ardèche.

Un homme a été arrêté, il est suspecté d'avoir déclenché au moins huit départs de feux dans la matinée.

Un incendie toujours en cours

Le feu principal, qui a pris à Lussas, poursuit sa progression le long de la rivière Ardèche nous confirme la préfecture ce mercredi après-midi. L'incendie se dirige vers la commune de Voguë où se concentre désormais l’action des Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche. Toujours d'après la préfecture, il n'y a pas de blessé, ni de maison menacée et la zone industrielle de Lavilledieu est sécurisée.

Un suspect arrêté

Un homme a été arrêté à Saint-Julien-du-Serre. alors qu'il sortait d'un buisson et remontait dans son pick-up gris en fin de matinée. Plusieurs témoins ont déclaré avoir aperçu ce même pick-up près de certains des autres feux qui se sont déclarés le matin sur le Coiron, à l'est d'Aubenas. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, doit être auditionné par les enquêteurs et son véhicule fouillé. Depuis le début de la journée et les premiers départs de feu, des gendarmes patrouillaient suspectant l'action d'un incendiaire.

450 pompiers mobilisés

Pour lutter contre ces incendies, la préfecture de l'Ardèche précise que 450 sapeurs-pompiers sont mobilisés, ainsi que 80 engins, soit cinq colonnes extra-départementales, ainsi que cinq Canadair, un Dash (avion bombardier doté d'un réservoir de 10.000 litres) et un hélicoptère de la sécurité civile.

Des images impressionnantes

Plusieurs internautes partagent des images impressionnantes des incendies en cours ce mercredi. Elles font écho aux images terribles des incendies qui se sont déclenchés en Gironde, il y a tout juste deux semaines.

Maisons évacuées et routes fermées

Les incendies ont provoqué l'évacuation de deux usines de Lavilledieu. Vogüé-village est en cours d'évacuation. Les personnes sont déplacées vers Lanas. La SPA de Lavilledieu et le camping du plan d'eau à Saint-Privat ont également été évacués.

Côté route, les pompiers ont fermé la RD 103 entre Lavilledieu et Vogüé, la RN 102 entre Aubenas et Buis d'Aps. Une déviation a été mise en place vers le nord via L'Escrinet (RD 104), avec une autorisation temporaire pour les poids lourds de traverser le col. Il est possible également de prendre des itinéraires bis vers le sud.