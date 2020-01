Incendies en Australie : une Poitevine expatriée à Sydney raconte "l'enfer irrespirable"

Alors que l'Australie est confrontée aux pires incendies de son histoire, une Poitevine installée à Sydney témoigne de la catastrophe en cours et déplore "l'indifférence générale d'une majorité d'Australiens" vis-à-vis de cette tragédie humaine et écologique.

Plusieurs grandes villes de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud sont en cours d'évacuation, "la plus grande opération du genre jamais réalisée", selon les autorités australiennes.

Après l'Amazonie et la Sibérie l'été dernier, l'Australie est ravagée depuis septembre par les plus graves incendies de son histoire. Un pic de chaleur attendu ce samedi pourrait aggraver une situation déjà catastrophique.

"Cela fait plus de deux mois que l'on n'a pas vu un ciel bleu"

"L'air est irrespirable", raconte Cindy, une esthéticienne poitevine installée depuis plusieurs années à Sydney. La plus grande ville australienne qui compte cinq millions d'habitants suffoque sous les fumées toxiques. "Il y a des millions d'hectares qui ont déjà brûlé, la moindre sortie à l'extérieur vous donne mal à la tête et il y a encore un pic de chaleur qui va arriver ce samedi."

"Le gouvernement australien et l'écologie, ça fait deux"

Au delà des dommages humains et écologiques sans précédent, Cindy se dit stupéfaite par "l'indifférence d'une partie de la population australienne" face à ces incendies gigantesques.

"Personne n'en parle ici; le gouvernement ne fait rien, on ferme les yeux comme rien ne se passait. On avait 40°C au premier de l'An et il y avait des gens qui courraient à l'extérieur en plein nuage de fumée !"

Originaire du Poitou, Cindy estime que les Français sont mieux informés que les Australiens sur les incendies qui ravage le pays des Kangourous. "Ici dans les médias, il n'y a rien ou si peu. Et le problème c'est qu'avec le changement climatique, je suppose que les années suivantes vont être pires et pires et pires."

Très critiqué pour sa gestion des incendies, le Premier ministre australien Scott Morrison, climato-sceptique assumé, a été couvert d'insultes par les habitants d'un village sinistré de Nouvelles-Galles-du-Sud, un Etat qui a déclaré l'état d'urgence et décrété des dizaines de milliers d'évacuations.