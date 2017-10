Incendies en Balagne: 2000 hectares parcourus par les flammes

Le bilan de l'incendie parti de Valle di Paraso s'est alourdi à 2000 hectares. Hier les rafales dépassaient les 100 km/h et la pression incendiaire n'a pas cessé tout la journée. Ce matin les conditions météorologiques se sont améliorées et l'intervention des moyens aériens est attendue.

Le vent n'est tombé qu'en milieu de nuit et a donc continué à pousser les flammes, le dispositif a été allégé cette nuit, environ 70 hommes ont continué à travailler dans des conditions extrêmement difficiles.

L'incendie est parti de la commune de Ville di Paraso, très probablement suite à un écobuage mal éteint. Hier avec des rafales dépassant les 100 km/h il s'est vite propagé vers l'est où il a franchi le col de San Colombanu. Les communes de Belgodere, Costa, Olmi Capella et Occhjatana ont été touchées, une bergerie et une habitation ont été endommagées par les flammes, mais il n'y a pas eu de blessé.

Dimanche soir l'inquiétude se portait sur les villages de Novella et Palasca, où les gendarmes avaient mis en place un dispositif de protection, mais aucune habitation n'a finalement été menacée dans la nuit.

Toute la journée hier de nombreux départs de feu ont été enregistrés, et le maire de Bigorno a décidé de porter plainte, suite à l'incendie qui a ravagé huit hectares sur sa commune.

Christophe Graziani, maire de Bigorno, "c'est d'origine criminelle" Copier

Les pompiers attendent désormais avec impatience que le jour se lève pour que les moyens aériens puissent reprendre leurs rotations. Invité de la rédaction de RCFM ce matin, le préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory, était plutôt confiant pour l'évolution de la journée.

Gérard Gavory, préfet de Haute-Corse, "le feu ne progresse plus" Copier

Comme hier, 2 Canadair et 2 Tracker vont être mobilisés, et les pompiers sont plutôt confiants, les conditions météorologiques s'étant calmées le feu devrait pouvoir être maîtrisé dans la journée, mais le bilan sera de toute façon très lourd puisque 2000 hectares de végétation ont déjà été parcourus par cet incendie. Selon Gérard Gavory, seuls des dégâts matériels légers sont à déplorer pour le moment.

Gérard Gavory, préfet de Haute-Corse, "seules une maison et une bergerie ont été léchées par les flammes" Copier

L'arrêté d'interdiction de l'emploi du feu a été prolongé jusqu'à mardi soir.