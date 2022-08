Incendies en Bretagne : les avions Suédois, venus en renfort, ont quitté Vannes

Les deux avions Suédois Air Tractors et leur équipage ont quitté lundi 15 août l'aéroport de Vannes-Meucon dans le Morbihan. Ils ont épaulé les pompiers dans leur lutte contre les incendies survenus dans les Monts d'Arrée et en forêt de Brocéliande.

En Bretagne, la pluie a permis de fixer tous les incendies. C'est pourquoi les deux avions Suédois Air Tractors et leur équipage venus jeudi 11 août pour aider les pompiers Bretons dans le cadre du dispositif Rescue UE pour lutter contre les feux de forêts en France, sont repartis de Vannes ce lundi 15 août.

Dès le lendemain de leur arrivée, Ils sont intervenus sur l'incendie de Campénéac en forêt de Brocéliande (Morbihan) puis sur celui survenu dans les Monts d'Arrée (Finistère). L'équipage a réalisé au total 120 largages, 18 pour Brocéliande et 102 pour les Monts d'Arrée. "En présence de Markus Green, team leader et de l’ensemble de l’équipe suédoise, Ambre Eyoum, directrice de cabinet du préfet du Morbihan par intérim, a exprimé la reconnaissance des autorités françaises et souligné que la présence de ces renforts à Vannes, dès le vendredi 12 août, a eu un effet positif significatif sur le moral des troupes déjà fortement mobilisées" précise un communiqué officiel.