Incendies en Charente : "Il s'agit de départs de feu volontaires" confirme Sarah George, sous-préfète

Après la Gironde, c'est au tour de la Charente d'être victime d'incendies, à Nonac et à Courgeac dans le sud du département. Une bonne quinzaine de départs de feu ont été recensés jeudi en début d'après-midi dans un laps de temps très court, notamment le long des routes départementales 24 et 70. Ce qui laisse planer peu de doute sur l'origine de ces foyers.

Plus de 400 hectares de forêts et de champs ont été détruits par les flammes et 36 personnes ont été évacuées sur les communes de Nonac et Courgeac, où une grange a brûlé. Au total, 580 pompiers ont été mobilisés avec des renforts des départements voisins. Sept avions et deux hélicoptères sont également intervenus jusqu'à la tombée de la nuit. Sarah George, sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète, fait le point ce vendredi matin sur France Bleu La Rochelle.

France Bleu La Rochelle : quelle est la situation ce vendredi matin sur ces incendies ?

Sarah George : Les pompiers ont été mobilisés toute la nuit par rotation. Le feu à Nonac est définitivement fixé, il est circonscrit pour Nonac. Les reconnaissances aériennes sont prévues ce matin et elles permettront d'autoriser les personnes évacuées de rentrer chez elles sous réserve qu'aucun nouveau feu ne soit détecté.

Peut-on être optimiste pour les heures qui viennent ?

Effectivement la situation est plutôt encourageante mais on reste prudent. Le centre opérationnel de gestion de crise est toujours en veille active. On est en contact permanent avec les pompiers et les gendarmes. La météo est favorable donc on est plutôt optimiste mais toujours en éveil.

Seize départs de feu quasi-simultanés sont à l'origine de ces incendies. La piste criminelle reste-t-elle privilégiée ce vendredi matin ?

Exactement. Une enquête de la gendarmerie est déjà en cours. Il s'agit de départs de feu volontaires compte tenu du nombre de départs de feu et de leur proximité.