Incendies en Corse : Comment les enquêteurs procèdent-ils pour remonter la piste des pyromanes ?

Deux incendies, l'un en Balagne mardi 25 juillet a dévasté 200 hectares. L'autre entre Conca et Favone a brûlé 12 hectares. Leur point commun, deux mises à feu simultanées distantes de 600 et 800 mètres qui indiqueraient une piste criminelle. Dans les deux cas, une enquête a été ouverte. Pour remonter le fil des incendiaires, les gendarmes ont musclé leurs moyens d'investigations. Comment s’organisent-ils ?

« L'officier de police judiciaire se rend sur place, procède aux premières constatations, recueille les témoignages s'il y en a » explique l'adjudant Jérémy Vermessen, gendarme à la brigade de Propriano. « Au vu des différents indices qu'il a pu relever, il fait appel à la Cellule de technique d'investigations des feux de forêt (CTIFF). On recherche la géométrie du feu pour savoir un peu la propagation par rapport aux éléments atmosphériques, on essaie de déterminer la zone de départ, trouver le point d'éclosion, trouver les indices qui peuvent avoir été laissés par les incendiaires. Si c'est un acte volontaire ». Et d’ajouter : « Il arrive de découvrir des systèmes incendiaires composés parfois d'allumettes regroupées entre elles avec des élastiques, d'allume-gaz ou éventuellement des produits inflammables ».

Des indices qui ne permettent cependant que « très difficilement » de remonter jusqu'à l'incendiaire, poursuit l'adjudant Jérémy Vermessen. « Ce sont des produits inflammables, mais il se peut que sur des indices plus concrets et matériels tels que des allumettes, il soit possible de retrouver des traces d'ADN, même si ces allumettes ont partiellement ou totalement brûlé ».

Une quarantaine d’enquêtes menées chaque année par les CTIFF de Corse

La CTIFF est donc cette cellule technique d'investigations des feux de forêt pilotée par les services préfectoraux. Saisie par le procureur ou le directeur d'enquête, elle traite, par exemple en Corse-du-Sud, depuis 2010, une vingtaine de cas par an en déployant sur le terrain trois enquêteurs ; un pompier, un gendarme et un agent forestier pour retrouver les traces d'un incendiaire ou comprendre les causes d'un feu. « À l'année, on a la plupart des feux -plus de la moitié- qui sont causés par de l'accidentel et dus souvent à des brûlages de déchets verts mal maîtrisés, mal éteints ou qui débordent de la surveillance, en tout cas, du propriétaire qui a fait le brûlage » souligne Magali Orssaud, chef de service eaux et forêt à la DDTM. « On peut avoir aussi des causes accidentelles dues à des étincelles avec des problèmes d'outillage et des causes naturelles. Pour du malveillant, on reste quand même dans la limite du 10 à 15%. La CTIFF est mobilisée au maximum une vingtaine de fois par an, tant pour des incendies hivernaux que pour des incendies en saison estivale ». En Haute-Corse, le nombre d’enquêtes annuel est similaire à celui de Corse-du-Sud.

Quel dispositif pour surveiller les incendiaires ?

La Corse est à nouveau sous la pression incendiaire, aggravée par une météo caniculaire et des vents violents. Au quotidien, les gendarmes ont mis en place sur le territoire insulaire un réseau de surveillance, à l’image de celui présent dans le golfe du Valinco, le Sartenais, le Taravo et l'Alta Rocca. « En zone touristique, on peut déterminer deux types de zones » souligne l'adjudant Jérémy Vermessen. « Vous avez le littoral, donc on procède par des surveillances quasi-quotidiennes en véhicule dans les secteurs connus et reconnus par le passé, dans la mesure où il y a déjà eu des départs d'incendie » indique encore le gendarme de la brigade de Propriano.

« On dispose également de moyens roulants tels que les VTT pour lesquels nous sommes dotés, particulièrement à Propriano, des patrouilles pédestres peuvent se faire par exemple du côté de Campomoro où vous avez beaucoup de pistes littorales. On fait aussi de la surveillance ou du contact avec la sécurité civile déployée sur zone ainsi que les sapeurs-forestiers. On possède également d'une embarcation nautique qui nous permet de vérifier le littoral depuis la mer s'il n'y a pas l'installation de campings sauvages et l'utilisation de barbecues par exemple. Et ensuite, nous avons aussi en en montagne un contrôle régulier des pistes DFCI par les brigades de de Petretto, Sainte-Lucie-de-Tallano et Zicavo*. Il y a également encore cette année un poste provisoire à Zonza où les patrouilles pédestres sont quotidiennes dans le secteur avec notamment des actions de prévention qui sont menées par exemple sur le plateau du Coscione, sur les aiguilles de Bavella…** ».*

