Incendies en Corse : les pistes criminelles se multiplient

L'origine criminelle des feux de Volpajola et de Sant'Andria di Boziu sérieusement envisagée. En tout cas, tout est mis en œuvre pour le vérifier. Des enquêteurs ont été dépêchés sur le terrain à Volpajola alors que dans le Boziu les secours ont récupéré des éléments suspects.

Corse, France

Les techniciens en identifications missionnés à Volpajola ont bravé ce lundi le mauvais temps. Malgré les conditions difficiles, ils se sont attachés à relever des indices susceptibles de les aider à définir l'origine du feu qui a détruit près de 30 hectares de végétation. Un incendie qui s'est déclaré en fin de matinée à proximité du village et qui poussé par le feu, a occasionné des dégâts importants et nécessité l'intervention de moyens conséquents, dont le Dash et deux Canadairs.

Le feu de Volpajola a nécessité l'intervention de moyens conséquents, dont le Dash et deux Canadairs - DR /

D'autres investigations portent sur l'incendie de Sant'Andria di Boziu, foyer bien moins important mais où les pompiers ont découvert un papier brûlé, imbibé de produit. Était-ce un système de mise à feu ? Les expertises qui seront menées sur ces indices permettront de dire s'il s'agit d'un acte criminel. Conclusions que n'attendra pas Frédéric Orsini, le maire, qui a décidé de porter plainte au nom de la commune.

Frédéric Orsini, maire de Sant'Andria di Boziu Copier