Incendies en Dordogne : "c'est le plus gros feu de l'année" selon le commandant des pompiers

230 pompiers ont lutté toute la nuit sur deux incendies dans la forêt de la Double. Ils se sont déclarés à quelques heures d'intervalle ce dimanche à La Roche-Chalais au lieu dit Lavautour puis à Eygurande-et-Gardedeuil au lieu-dit les Nauvettes. Les deux feux sont désormais fixés annonce la préfecture ce lundi matin après avoir détruit 110 hectares de massif. Il s'agit pour le colonel Pierre Hierholtz, directeur du SDIS 24, des pompiers de la Dordogne "du plus gros feu de l'année en Dordogne".

Des centaines d'hectares préservées grâce à l'action des pompiers

Les pompiers de Dordogne aidés par des renforts venus de Charente, de Charente-Maritime, de Corrèze ou encore du Lot-et-Garonne ont passé la nuit "à se relayer pour faire le tour des feux et éteindre tous les foyers visibles". Ce lundi matin, les pompiers sont toujours sur place, ils se relaient pour éviter les reprises. Grâce à l'action des pompiers la nuit dernière, "des centaines d'hectares et des parcelles" ont été épargnées des flammes.

"Ce type de départ de feu peut avoir des conséquences catastrophiques"

Ce secteur est "particulièrement sensible" précise le colonel Hierholzt car il s'agit de forêt composée de résineux et de feuillus mais à l'intérieur de laquelle il y a également des cultures. "Ce type de départ de feu peut avoir des conséquences catastrophiques" explique le commandant des pompiers de la Dordogne "c'est pour cela que nous avons eu des renforts immédiats pour pouvoir attaquer le feu au plus vite et de la façon la plus massive possible". Les pompiers ont été aidés dans les airs par deux canadairs, deux hélicoptère bombardier d'eau et un DASH.