Incendies en Dordogne : "Des moyens importants" mobilisés selon le patron des gendarmes

Les incendies se sont multipliés depuis dix jours en forêt de la Double et dans le Montponnais, notamment à La Roche Chalais et Eygurande où les flammes ont ravagé 90 hectares dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes pour "destruction volontaire par incendie", confiées à la brigade de recherche de Nontron, et le parquet privilégie l'hypothèse criminelle même si toutes les pistes sont encore étudiées. Le colonel Jean-Philippe Demange, patron du groupement de gendarmerie de la Dordogne, a répondu aux questions de France Bleu Périgord jeudi 11 août.

Est-ce que la gendarmerie met les moyens pour surveiller la zone de la Double ?

"Il y a des moyens importants. Les incendies qui touchent actuellement la forêt de la Double sont un vrai sujet pour la gendarmerie qui a plusieurs objectifs, rassurer, surveiller, et dissuader. Dissuader de nouveaux départs de feux si tant est que ce sont des départs volontaires. Evidemment, rassurer la population par une présence réelle et marquée, j'en veux pour preuve l'hélicoptère qui survole depuis maintenant quelques jours à heure irrégulière la forêt. Ce sont des patrouilles, à la fois en uniforme et en tenue civile. Il y a des motos tout-terrain qui vont sur les chemins forestiers. La recherche du renseignement aussi, auprès de la population qu'on incite à venir à notre contact pour signaler tout comportement qui pourrait être suspect."

Tous les départs de feu font-ils l'objet d'une enquête ?

"On reçoit de nombreux appels et chaque départ d'incendie fait l'objet d'une enquête, sous l'autorité du parquet de Périgueux qui déterminera l'origine volontaire ou involontaire de l'incendie. Ce sont des enquêtes judiciaires qui prennent du temps, parce qu'il faut recouper, il n'y a pas de précipitation en la matière. C'est un travail très rigoureux qui complète le travail de constatation qui est fait à chaque incendie par la Cellule d'investigation criminelle qui est présente sur chaque départ de feu, avec un travail de recoupement avec les pompiers, en lien avec le parquet."

Que conseillez-vous de faire aux riverains qui pourraient avoir vu quelque chose ?

"La meilleure chose à faire c'est de prévenir la gendarmerie, relever une plaque d'immatriculation, essayer de se souvenir à quoi ressemble la ou les personnes qui sont à bord, afin de donner un maximum d'information aux gendarmes. A partir de ces informations, on les recoupe. Nous, on tente de voir si on peut comparer un départ de feu à un autre, on cherche des produits accélérants, et on tente de tenir une cartographie des départs de feu pour faire des recoupements et contrôler au mieux le territoire touché par ces incendies."

Est-ce que la gendarmerie a des moyens spécifiques pour intervenir sur les incendies ?

"Depuis hier, un peloton de vigilance forêt a été créé au niveau zonal, en lien avec les incendies en ce moment. On peut y faire appel, il regroupe une quinzaine de militaires qui peuvent être projetés sur tous les départements concernés par les départs de feu pour essayer de contrôler, sécuriser les lieux, et rassurer la population. Il est mis en place depuis jeudi au niveau de la zone de gendarmerie, mais pour le moment, il est évidemment concentré sur les incendies en Gironde."