Incendies en Dordogne : "Il y a eu forcément des périodes d'épuisement" pour les pompiers

En Dordogne, les pompiers n'ont pas vraiment eu le temps de flâner cet été. Entre les renforts à apporter en Gironde, en Charente et la multiplications d'incendies - volontaires ou non- dans la forêt de la Double, Juillet-Août ont été chargés.

Les pompiers ont été sur le front tout l'été avec les incendies en Dordogne, beaucoup dans la forêt de la Double, ou encore en Gironde. Ils luttent toujours contre les flammes ces jours-ci. Et ce même si un incendiaire a été arrêté la semaine dernière. Leur congrès national s'ouvre ce mercredi 21 septembre en Lorraine. Pour en parler, le lieutenant-colonel Christophe Magnanou, vice-président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Dordogne a répondu à France Bleu Périgord.

"On a effectivement vécu une année exceptionnelle sur le plan des feux de forêt, en Dordogne et dans les autres départements. On a toujours une équipe qui est en Gironde à l'heure actuelle". Une dizaine de pompiers périgourdins luttent toujours contre les flammes dans le département voisin révèle Christophe Magnanou.

Si les pompiers peuvent être fatigués, le lieutenant-colonel assure que la rotation des effectifs est efficace : "Il y a eu forcément des périodes d'épuisement, quand on a une répétition quotidienne d'interventions, souvent en fin de soirée, avec des nuits passées sur le terrain. Une fatigue, un certain agacement. Mais par contre, on a des chefs de centre qui sont conscients de la fatigue de leurs hommes et qui prennent toutes les mesures pour les faire tourner et éviter que des gens qui se mettent en retrait."