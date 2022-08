Incendies en Dordogne : "Le feu est allé à une vitesse folle" raconte un propriétaire forestier

"J'ai vu la fumée partir quand le voisin m'a appelé, il m'a dit, il y a le feu chez toi. Quand je suis arrivé il y avait 100 mètres carrés, et avec le vent, c'est allé à une vitesse phénoménale", raconte Laurent Panetier. Les hectares de forêt de la Double que sa famille exploite de père en fils depuis des décennies à La Roche Chalais sont partis en fumée en quelques minutes dimanche soir, dans les incendies qui ont ravagé plus d'une centaine d'hectares.

"Sans les Canadair, il y a une maison qui ne serait plus là"

Ses terrains sont pile là où le feu s'est déclaré, au lieu-dit Lavantour : "Le feu est monté jusqu'à 150 ou 200 mètres des habitations. Heureusement que les Canadair sont arrivés pour larguer de l'eau, sinon, il y a une maison qui ne serait plus là", raconte l'homme aux cheveux gris court, l'air fatigué. Il est tard dimanche soir, et il a passé la soirée à guider les pompiers dans les chemins ruraux pour s'approcher au plus près des flammes.

Ca me fait mal, ça me dégoûte. J'y mets des fortunes et je les vois partir en cendres

- Laurent Panetier

Près de 170 pompiers ont été mobilisés toute la nuit à La Roche Chalais, au côté d'une soixantaine d'autres mobilisés sur l'autre incendie à quelques kilomètres de là à Eygurande. Sous le coup de l'émotion, l'homme lâche : "Ca me fait mal, ça me dégoute. J'en ai marre. On passe tous nos weekends, toutes nos vacances dans la forêt, pour en arriver à ce que ça crame. Entre ça et la grêle, moi, c'est clair, je ne reboiserai plus. J'y mets des fortunes, et je les vois partir en cendres".