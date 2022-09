Incendies volontaires en Dordogne : les gendarmes lèvent la garde à vue du jeune homme interpellé

La caserne de la brigade de gendarmerie de Montpon est un peu isolée du bourg, entre des champs et la voie ferrée. Derrière les portes fermées au public, toute la journée, les enquêteurs ont interrogé un jeune homme d'une vingtaine d'années, soupçonné d'avoir allumé des feux de forêt dans le massif de la Double. La garde à vue a été levée en fin d'après-midi, ce mercredi 7 septembre : "Le jeune homme a donné des explications sur son emploi du temps", indique la procureure de Périgueux, Solène Belaouar.

Les gendarmes étaient venus chercher le jeune homme chez lui au petit matin, pour le placer en garde à vue. Il est originaire du Montponnais, il vit et travaille dans le coin, et il a été signalé en compagnie de copains en train de traîner dans les forêts. Selon nos informations, le jeune homme a aussi été vu à proximité d'un ou plusieurs incendies. L'exploitation du bornage de son téléphone avait terminé de constituer un "faisceau d'indices" suffisant pour en faire un suspect sérieux.

Le jeune homme est ressorti en début de soirée

Ses explications devant les enquêteurs ont visiblement été convaincantes pour les enquêteurs. Les gendarmes ont aussi auditionné ses proches, qui ont confirmé son récit. Tout colle. En l'état, il n'y avait plus de raison de garder le jeune homme en garde à vue, il est ressorti en début de soirée. Des poursuites ne sont pas engagées contre lui en l'état actuel de l'enquête, mais les investigations continuent.

Le préfet de la Dordogne l'a lâché dans sa conférence de presse de rentrée le matin même, il y a "plusieurs pistes sérieuses", "au moins deux", et peut-être plus dans cette enquête. Six gendarmes des brigades de recherche de Nontron et Périgueux sont mobilisés à plein temps sur cette enquête. "L'objectif prioritaire est de mettre la main sur le ou les auteurs", a martelé le représentant de l'Etat dans les salons de la préfecture.