Incendies en Dordogne : un suspect en garde à vue dans l'enquête sur les feux criminels de la Double

C'est le premier résultat d'un mois d'enquête acharnée des gendarmes de la Dordogne, avant peut-être d'autres. Ce mercredi 7 septembre, après un été marqué par les incendies en série dans la Forêt de la Double, les gendarmes tiennent un premier suspect. Selon les informations de France Bleu Périgord, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années.

Les militaires ont débarqué au petit matin pour l'interpeller à son domicile, dans le secteur de Montpon-Ménestérol. Il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la commune. Le parquet de Périgueux confirme l'information mais reste très prudent pour le moment, confirmant seulement que le jeune homme "vit et travaille" dans le Montponnais. Il est "soupçonné d'avoir provoqué des incendies volontaires", indique la procureure Solène Belaouar.

Un jeune d'une vingtaine d'années

L'arrestation du jeune homme se prépare visiblement depuis plusieurs jours, avec un gros travail de la cellule d'enquêteurs de la gendarmerie qui a été créée spécialement pour travailler sur les incendies criminels en forêt de la Double. Six militaires, des brigades de recherche de Nontron et Périgueux, mobilisent leurs jours et leurs nuit sur le sujet. Et 45 gendarmes sont sur le terrain chaque jour pour surveiller les chemins forestiers et les routes, effectuant des centaines de contrôles.

Le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne a lâché dans la matinée dans sa conférence de presse de rentrée que "des pistes sérieuses", "au moins deux", étaient suivies par les gendarmes. L'incendiaire présumé a-t-il a agi seul ou en groupe ? Y a-t-il des pistes qui conduisent à d'autres suspects, étrangers au premier ? Pour l'instant, les enquêteurs restent très prudents et ils en disent le moins possible.

"Les départs de feu n'ont que trop duré"

La pression a probablement été forte sur les enquêteurs, pour obtenir des résultats rapides : "L'exaspération est très forte localement, je la partage, ces départs de feu n'ont que trop duré", a d'ailleurs déclaré le préfet ce matin. Les incendies dans le secteur concerné, au nombre de 18 cet été selon le préfet, ont mobilisé beaucoup de moyens avec des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau, et parfois des centaines de pompiers avec des renforts appelés régulièrement des départements voisins. Plus de 80 hectares ont brûlé début août, 42 la semaine dernière, encore 20 en début de semaine. Tout ça coûte, en moyens, en fatigue, en argent. Selon le préfet de la Dordogne, trois nouveaux départs de feu ont encore été observés la nuit dernière.

Les enquêteurs vont commencer à interroger le suspect, probablement dans la journée. Reste à savoir de quels éléments ils disposent, et si les soupçons sont suffisamment solides. Les gendarmes l'ont dit d'eux-mêmes, il est très difficile d'établir la preuve qu'un départ de feu est un acte volontaire, et de différencier un un coup de briquet ou d'alumette d'un mégot jeté par imprudence par la fenêtre d'une voiture. Surtout en cette période de forte sécheresse, où les pins et les broussailles de la Double martyrisés par les orages de grêles sont de véritables allumettes.