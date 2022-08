Incendies en Dordogne : une quinzaine de départs de feu seraient d'origine criminelle dans la Double

Solène Belaouar a fait le point ce mardi matin sur les incendies de l'été en Dordogne. Il y en a eu 9 en juillet dans le département et 41 au mois d'août dont 28 rien que dans la forêt de la Double. Ces 50 incendies dont l'origine n'a pas été déterminé ont détruit entre 250 et 300 hectares de végétaux. Sur les 28 départs de feu dans la forêt de la Double, la moitié soit 14 seraient d'origine criminelle c'est-à-dire volontairement allumé car les enquêteurs ont remarqué une "concentration et une concomitance des feux" détaille la procureure de la République. Ce sont bien souvent des feux qui ont pris en bordure de chemin forestier et le long des routes notamment le long de la route départementale 41, celle qui mène de la Roche-Chalais à Echourgnac.

Parmi ces 14 feux dont l'origine criminelle est soupçonnée, il y a notamment le plus important feu de l'année, celui qui a détruit près de 90 hectares dans la nuit du 7 au 8 août dernier. Selon la procureure de la République de Périgueux, "il n'y a pas forcément un seul auteur car il peut y avoir des groupes de plusieurs personnes ou encore un phénomène d'imitation".

Six gendarmes dédiés sur ces incendies

Pour déterminer l'origine des incendies, un groupe de travail spécifique de six gendarmes a été créé annonce Solène Belaouar, il est composé de trois gendarmes de Périgueux et de trois gendarmes de Nontron. Ils sont aidés par la Brigade de recherche et d'intervention judiciaire, l'équivalent chez les gendarmes de la police judiciaire et de la Cellule d'identification criminelle. Ils étudient toutes les pistes.

Dans leurs enquêtes, les gendarmes estiment qu'il n'y a pas eu d'accélérant utilisé pour les départs de feux "il suffit d'un briquet et de quelques brindilles" explique la procureure de la République. Les militaires surveillent toujours le secteur avec des patrouilles rappelle la procureure de la République.