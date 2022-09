Incendies en Gironde : 20 pompiers berrichons envoyés en renfort pour lutter contre les flammes

Après les dramatiques incendies de l'été en Gironde, le cauchemar recommence. Des flammes impressionnantes, beaucoup de fumées, des maisons détruites... Le feu reprend dans le Médoc. Un incendie s'est déclaré lundi 12 septembre, en fin de journée à Saumos, près de Lacanau. Et depuis, les pompiers luttent ardemment contre les flammes.

Selon le dernier bilan, 1.300 hectares de forêt et de végétation ont brûlé, quatre habitations ont été détruites et plus de 500 personnes évacuées. Pour prêter main forte aux soldats du feu girondins, 14 pompiers du Cher et 6 pompiers de l'Indre ont été envoyés sur place. Ils sont partis avec des véhicules spécialisés, notamment un camion citerne rural et deux fourgons pompes tonnes.

