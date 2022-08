Les reprises de feu de l'incendie de Landiras ont atteint les Landes cette nuit de mardi à mercredi 10 août 2022. La préfecture annonce l'évacuation de 227 personnes de la commune de Mano et de Moustey. Aucune habitation n'est touchée.

Incendies en Gironde : 227 personnes évacuées dans les Landes à Mano et Moustey

227 personnes ont été évacuées préventivement à Mano et Moustey.

Alors qu'en Gironde, des reprises de feu ont provoqué un important incendie de plus de 1.000 hectares à Landiras ce mardi soir, la préfecture des Landes annonce l'évacuation préventive de 227 personne de la commune de Mano et de Moustey. "L’incendie de Landiras en Gironde a repris mardi 9 août et a progressé défavorablement pour atteindre le département des Landes en milieu de nuit", écrit la préfecture dans un communiqué.

Aucune habitation touchée

Ces évacuations concernent plusieurs hameaux : Pichemonge (Mano), Peyrin, Capsus, Lombard, Lesbarere (Moustey). Les habitants évacués ont été dirigés dans la nuit de mardi à mercredi, vers la salle des fêtes de Moustey. La préfecture précise toutefois qu'aucune habitation n'est touché par les flammes.

