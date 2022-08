Incendies en Gironde : 3 jeunes mis en examen pour avoir déclenché plusieurs feux à Blanquefort

Trois jeunes, deux mineurs de 17 ans et un jeune majeur, ont été arrêtés le 3 août et viennent d'être mis en examen, révèle le parquet de Bordeaux. Ils sont à l'origine de plusieurs départs de feu à Blanquefort.

La nature criminelle ne fait aucun doute selon le parquet de Bordeaux qui révèle que trois jeunes (âgés de 17 ans pour deux d'entre eux et tout juste 18 ans pour le troisième) ont été interpellés, le 3 août, et mis en examen pour destruction par incendies à Blanquefort le 28 juillet.

Deux départs de feux avaient été constatés à Blanquefort, rue de Linas, puis rue des Marnières, à un kilomètre de distance et à une heure d'intervalle ce 28 juillet. Un témoin avait signalé aux gendarmes avoir vu des individus prendre la fuite. En garde à vue, les 3 jeunes ont reconnu être à l'origine des deux sinistres, mais également être également les auteurs d'une dizaine d'autres départs de feu. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Blanquefort, obligation de soins et de pointage à la gendarmerie nationale. Ils encourent une peine de 15 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende.

Le parquet de Bordeaux rappellent que les conséquences de ces incendies auraient pu être plus importantes si les pompiers n'étaient pas intervenus aussi rapidement. Il y avait, à proximité de l'un des feux, la forêt de Tanais et un enclos de chevaux. 2000 m2 sont partis en fumée.

La Gironde a été touché en juillet par deux gigantesques incendies à La Teste de Buch et Landiras qui ont détruits presque 21 000 hectares de forêt de pins. L'origine du feu du sud-Gironde est également probablement criminelle. Les investigations se poursuivent.