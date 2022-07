Incendies en Gironde : "On a assez d’avions pour pouvoir intervenir" assure Gérald Darmanin à La Teste

Alors que 2.800 hectares ont été détruits ce mercredi en fin de journée par les deux feux qui touchent la Gironde, Gérald Darmanin s’est rendu sur l’un des deux incendies, à la Teste-de-Buch, près de la Dune du Pilat. Après avoir rappelé que 10 avions, notamment des Canadair et des Dash étaient mobilisés, le ministre de l’Intérieur a affirmé :“On a assez d’avions pour pouvoir intervenir. On a rappelé des avions prêtés au Portugal. La flotte est entièrement renouvelée.” Le problème, selon Gérald Darmanin proviendrait de “la multiplication des feux en France et en Europe”. 1.000 pompiers sont répartis sur les deux incendies du département.

“La saison des feux a commencé très tôt. Nous sommes en alerte. Nous avons près de 15.000 hectares brûlés, alors qu’on en était à 1.000 l’année dernière” a rappelé le ministre.

"La loi condamne extrêmement fortement les pyromanes"

Gérald Darmanin a rappelé que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. “La loi condamne extrêmement fortement les pyromanes”, “jusqu’à 30 ans de prison” a-t-il souligné, alors que l’origine du feu de Landiras n’était pas encore établie.

Deux incendies ont éclaté ce mardi en fin d’après-midi en Gironde. Celui de La Teste-de-Buch est parti d’un feu dans une camionnette en panne. Dans la nuit, 6.500 personnes ont dû être évacuées, dont 6.000 vacanciers qui séjournaient dans des campings proches de la Dune du Pilat