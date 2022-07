Incendies en Gironde : Canadair, Dash, bulldozer, comment travaillent les pompiers ?

Près de 600 pompiers luttent depuis ce mardi soir contre les deux incendies en Gironde de La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, et Landiras, dans le Sud-Gironde. Canadair, Dash, bulldozer... le point sur les moyens et techniques engagés pour venir à bout de ces deux incendies.

À 10h ce mercredi matin, 1700 hectares, principalement de pins, étaient partis en fumée en Gironde : 1000 hectares à Landiras, 700 à La Teste-de-Buch. Sur place, près de 600 pompiers étaient mobilisés : des Girondins, mais des renforts sont également arrivés rapidement des Landes, du Gers, de Haute-Garonne, de Dordogne, de Charente-Maritime et de l'Hérault. Des bombardiers sont également arrivés. Comment travaillent les pompiers ? Quelles sont leurs priorités ? France Bleu fait le point.

Protéger les zones habitées

Leur but principal ? Protéger les zones habitées. Les secteurs menacés sont évacués préventivement. 500 personnes ont été évacuées à Landiras et Guillos, 6000 personnes ont dû quitter les cinq campings de la Dune du Pilat, près de l'incendie de La Teste. Les pompiers scrutent l'évolution des vents pour surveiller si de nouvelles zones habitées pourraient être menacées.

Dans un premier temps, les pompiers ne cherchent pas à éteindre le feu, mais à le fixer. Qu'il ne progresse plus. Le commandant Dellac, des pompiers de Gironde, faisait le point ce mercredi matin sur le front de La Teste-de-Buch sur France Bleu : "Le but est d'abord de le fixer, c'est l'objectif du jour, sera-t-il atteint à la fin de la journée, ce sera à voir." Le feu sera ensuite "circonscrit" ou "maîtrisé", entourés par les soldats du feu, avant d'être noyé, bien plus tard.

Car des feux de cette ampleur prennent des jours à être éteints. Et ils peuvent couver jusqu'à 1 m sous le sol. C'est donc dans un troisième temps qu'ont lieu les "opérations de noyage". Elle sont d'ailleurs souvent réalisées par les associations de DFCI, de "défense des forêts contre les incendies", qui comptent nombre de sylviculteurs.

Bulldozer, Canadair et Dash

Pour circonscrire le feu, plusieurs techniques : au sol et dans les airs. À Landiras, le maire de Louchats, une commune avoisinante, parlait sur France Bleu Gironde de l'intervention d'un bulldozer en périphérie.

Le SDIS 33 a également reçu un appui aérien : des bombardiers d'eau à La Teste-de-Buch. À Landiras, au moins trois Canadairs et un Dash survolaient la zone enflammée ce mercredi matin. Quelle est la différence entre un Dash et un Canadair ? Les Dash ne peuvent se recharger que sur un aéroport, alors que les Canadair peuvent se recharger en cours de vol, par exemple sur un lac. En revanche, ils larguent sur 150 mètres, trois fois plus que les Canadair qui couvrent 50 mètres. Ce sont surtout les Dash qui sont utilisés pour larguer du retardant.

Les actions des moyens aériens sont coordonnés par l'hélicoptère des pompiers. Ce dernier réalise la reconnaissance de la zone, et mesure la surface brûlée.